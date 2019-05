Aquafan a caccia di nuovi volti per la prossima stagione

Centinaia di giovani tra i 14 e i 18 anni di età si sono trovati al parco acquatico di Riccione per diventare i nuovi testimonial della campagna pubblicitaria Aquafan 2019, che dal prossimo 1 giugno riaprirà al pubblico. Tra i partecipanti diversi influencer del mondo di Instagram e Youtube insieme a giovani attori e ballerini. Ai selezionati, oltre a comparire come volti ufficiali Acquafan, verrà regalato l'abbonamento per tutta la stagione.

Martedì si scopriranno i selezionati del casting, poi si partirà con la registrazione degli spot che verranno girati nella settimana tra il 20 e il 24 maggio in varie località del Riminese.