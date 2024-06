ESTATE Aquafan riapre: centinaia le presenze da tutta Italia e dall'estero Lo staff ha accolto dato il benvenuto al pubblico in camicia azzurra, in onore di Silvano Balducci, storico patron del parco scomparso a gennaio scorso.

È uno dei parchi acquatici più famosi ed amati in Italia e con l'avvicinarsi dell'estate riapre i cancelli. Parte la stagione dell'Aquafan con la clientela arrivata da ogni parte d'Italia e anche dall'estero, in particolare Inghilterra, Croazia, Germania, Francia, Svizzera e Austria. Momento toccante quest'anno durante l'accoglienza. Lo staff ha accolto dato il benvenuto al pubblico in camicia azzurra, in onore di Silvano Balducci, storico patron del parco scomparso a gennaio scorso.

Ampia eco anche sui social; il canale Tik Tok del parco continua a crescere e conta oltre 4 milioni di visualizzazioni. Si rinnova inoltre la storia collaborazione con Radio Deejay che farà tappa negli studios dell'Aquafan anche quest'estate.

Nel servizio l'intervista a Patrizia Leardini (CEO Costa Edutainment)

[Banner_Google_ADS]









I più letti della settimana: