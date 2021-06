EVENTI RIMINI Arena Lido. Due mesi di concerti, spettacoli e cinema Sul palco di Arena Lido Subsonica, Willie Peyote, Rockin'1000, I Ministri, Margherita Vicario, Grupo Compay Segundo, Mogol, Andrea Scanzi, Kledi Kladiu

Arena Lido. Due mesi di concerti, spettacoli e cinema.

Un'arena sul mare per riaccendere gli schermi cinematografici, ma anche per tornare a calcare i palcoscenici. Sul palco dell'Arena Lido a San Giuliano Mare di Rimini, due mesi di concerti, spettacoli e cinema nell'affascinante piazza della Darsena. Un evento ogni sera sino alla fine di agosto.

MUSICA

La musica riparte all'Arena Lido il 22 luglio con il Grupo Compay Segundo. Venerdì 23 e sabato 24 luglio ROCKIN'1000 PARTY, la più grande Rock Band al mondo: a conclusione delle due serate, la selezione musicale featuring Velvet Music&Factory. Il 1° agosto, in occasione della Notte Rosa, all'Arena Lido sbarca l'alternative rock de I Ministri. Il 6 agosto sarà protagonista il rapper Willie Peyote. Il 10 agosto “Fuochi sulla Collina”, omaggio al grande Ivan Graziani, di Andrea Scanzi e Filippo Graziani. Big sul palco dell'Arena Lido anche il 12 agosto con i Subsonica.

Il 18 agosto un evento unico: per i suoi 85 anni, Mogol incontra gli artisti riminesi. L’eccezionale autore sarà a Rimini per raccontare 50 anni di musica attraverso i suoi aneddoti, le sue storie emozionanti e attraverso la voce di alcuni tra i più importanti cantanti riminesi che interpreteranno i suoi brani indimenticabili. In scaletta i successi di Lucio Battisti, insieme a quelli di Adriano Celentano, Mina, Patty Pravo, Equipe84, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri, Dik Dik.

CINEMA

La programmazione del grande schermo inaugura il programma di Arena Lido il 2 luglio con le Notti bianche del Cinema, la festa di mezz’estate che propone una maratona non-stop tra film, incontri ed eventi dedicati alla settima arte (ingresso gratuito). La serata è dedicata a una pellicola iconica: “Fantozzi”, con lo strepitoso Paolo Villaggio diretto da Luciano Salce, restaurata dalla Cineteca di Bologna a 40 anni dalla sua uscita nelle sale italiane.

Ogni martedì, inoltre, l'Arena Lido offre l'appuntamento fisso con il Cinema Bistrot. La proiezione delle opere dei più rappresentativi registi statunitensi, messicani, spagnoli e asiatici sarà accompagnata da menù a tema per immergersi con tutti i sensi nell'atmosfera dei film. Il giovedì è la serata Cinema DiVino: ottime pellicole accompagnate dalla degustazione delle eccellenze vitivinicole e birrarie del territorio.

E ancora, il cinema Family per grandi e piccini, le pellicole in uscita nazionale, incontri con autori e registi. Saranno a Rimini, fra gli altri, Pupi Avati, Federico Zampaglione, Giovanni la Parola.

DANZA

Nell'estate 2021 l'Arena Lido diventa anche un teatro a cielo aperto per la danza, ospitando dal 24 luglio le serate dedicate alle più famose scuole. Appuntamento dal 24 giugno al primo luglio, poi il 6, il 16 e chiusura da non perdere il 26 luglio con l'emozionante spettacolo di Kledi Kadiu e delle stelle della classica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: