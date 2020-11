ASCOLTO Arma dei Carabinieri in prima linea nella difesa delle donne vittima di violenza di genere In provincia di Rimini due sale d'ascolto dedicate: verranno entrambe illuminate di arancione. Il Maresciallo Capo Maria Chiara Marulla illustra il progetto "Una stanza per sé"

In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne l'arma dei Carabinieri illumina simbolicamente di colore arancione le caserme che hanno una sala di ascolto dedicato alle donne vittima di violenza: in provincia di Rimini, la tenenza di Cattolica e la caserma di Novafeltria.

“L'Arma dei Carabinieri – spiega il Maresciallo Capo Maria Chiara Marulla – è particolarmente vicina alla problematica ed ha instaurato da anni una collaborazione con l'Associazione Soroptimist International Italia, con la quale ha avviato un progetto denominato “Una stanza per sé”. Sono stati dunque allestiti, in diverse caserme su tutto il territorio nazionale, locali idonei all'ascolto protetto di minori e delle vittime di violenza di genere. Nella provincia di Rimini l'Arma dei Carabinieri ha due sale di ascolto: una presso la Tenenza di Cattolica, l'altra presso la Compagnia di Novafeltria. Entro il 2021 si ha in progetto di realizzarne un'altra, presso il comando provinciale di Rimini”.

