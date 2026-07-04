Armi e droga in albergo: un arresto e una denuncia a Miramare
Due giovani di origini campane sono finiti nei guai. I Carabinieri della locale Stazione hanno trovato oltre 60 grammi di hashish, un fucile da caccia, diverse cartucce e un lampeggiante blu simile a quello delle forze dell'ordine
Un fucile da caccia "doppietta" calibro 12 avvolto in una coperta dentro un armadio, oltre 60 grammi di hashish e, nella stanza accanto, cartucce nascoste all'interno di un obiettivo fotografico e un dispositivo lampeggiante blu simile a quelli delle forze di polizia: i Carabinieri della Stazione di Miramare hanno arrestato un 20enne campano e denunciato un 32enne suo compaesano in un blitz in un albergo del litorale riminese.
L'operazione è scaturita da un'attenta attività di monitoraggio delle strutture ricettive della zona, che aveva fatto concentrare i sospetti degli investigatori su quell'hotel, dove era stata segnalata la presenza di un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Ottenuti i riscontri operativi necessari, i militari della Stazione di Miramare, coadiuvati dalla Sezione Operativa della Compagnia di Rimini, hanno fatto accesso nella struttura individuando i due indagati.
Nella camera del 20enne è stato trovato il fucile illegalmente detenuto insieme all'hashish: per lui è scattato l'arresto in flagranza per detenzione illegale di arma comune da sparo e detenzione ai fini di spaccio. Estesi immediatamente i controlli alla stanza attigua in uso al 32enne, ritenuto presunto complice, i militari hanno rinvenuto le cartucce di vario calibro nascoste nell'obiettivo fotografico e il dispositivo lampeggiante blu del quale l'uomo non ha saputo giustificare il possesso.
Per lui la denuncia in stato di libertà per detenzione abusiva di munizioni e possesso di segni distintivi contraffatti o simulati. Il 20enne è stato tradotto alla Casa Circondariale di Rimini in attesa dell'udienza di convalida davanti al Gip.
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