Armi e reperti storici al mercatino, due denunciati

Armi e reperti storici al mercatino, due denunciati.

Denunciati a piede libero dai Carabinieri di Saludecio e da quelli del Nucleo tutela patrimonio culturale che ieri, durante un controllo agli espositori della manifestazione 'Il Vecchio e l'Antico' a San Giovanni in Marignano, nel Riminese, hanno rinvenuto, in loro possesso, oggetti atti ad offendere e oggetti di interesse storico culturale detenuti illecitamente.

Protagonisti della vicenda, un cittadino cesenate 57enne e un cittadino pesarese 81enne. Il primo è stato ritenuto responsabile di detenzione abusiva di armi dopo essere stato trovato in possesso di 8 pugnali con punta acuminata di varia lunghezza; di una mazza ferrata con sfera a cinque aculei; di una scimitarra della lunghezza di 24 centimetri; di un coltello a scatto della lunghezza di 10 centimetri e di una lama tagliente. Il secondo, invece, è stato accusato di impossessamento illecito di oggetti di interesse storico culturale dopo essere stato trovato in possesso di una moneta da venti assi in oro di epoca romano repubblicana; di una moneta di epoca romana; di 3 monete in oro di epoca greca; di 5 monete in bronzo di epoca alta medioevale di area bizantina; di 23 monete in bronzo e leghe di epoca pre-romana; 38 monete di epoca romana; 5 monete in bronzo di origine araba e di un elemento in metallo in forma circolare, illegibile. I reperti, posti sotto sequestro, sono custoditi in attesa dell'effettuazione degli eventuali accertamenti peritali di rito.



