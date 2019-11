EMILIA ROMAGNA Arpae: allerta rossa su pianura e costa ferrarese

Arpae: allerta rossa su pianura e costa ferrarese.

Allerta rossa - dalla mezzanotte in Emilia Romagna - per criticità idraulica. Nuova esondazione del fiume Idice nel Bolognese, nel territorio di Budrio già colpito domenica. Lo comunica il Comune di Budrio, anche sui social, ordinando l'evacuazione immediata di strade in prossimità degli argini. Il nuovo innalzamento del livello del fiume è stato provocato dalle piogge della notte. La fuoriuscita di acqua dalla 'falla' è, a quanto si apprende, di portata inferiore a quella di due giorni fa. Al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco, protezione civile, forze dell'ordine e volontari.

L'allerta meteo dell'Arpae Emilia Romagna parla di piogge previste sull'Appennino centro-occidentale con possibile nuovo aumento dei livelli idrometrici.









I più letti della settimana: