METEO Arpae Emilia-Romagna: continua allerta gialla anche venerdì 9 in tutta la regione

Arpae Emilia-Romagna avvisa che anche nella giornata di domani venerdì 9 settembre proseguirà l'allerta gialla in tutta la regione proprio come la giornata odierna. Nello specifico sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali forti con possibili effetti e danni associati. Oggi giovedì 8 settembre, sulle aree del crinale appenninico sono in aggiunta previsti venti provenienti dai quadranti meridionali, di burrasca moderata e con raffiche anche di intensità superiore. Domani il vento dovrebbe cessare.

