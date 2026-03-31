INTELLIGENZA ARTIFICIALE Arredare casa virtualmente e camminarci dentro: possibile con una nuova piattaforma Si chiama REnderia ed è stata sviluppata da Vection Technologies insieme a Natuzzi

Niente più dubbi sull'arredamento della casa da acquistare: basterà indossare un visore di realtà aumentata e immergersi nell'interior design, modificabile in tempo reale. Nasce una nuova piattaforma digitale che promette di cambiare il modo di vendere e progettare gli immobili: si chiama REnderia ed è stata sviluppata da Vection Technologies insieme a Natuzzi.

Presentata in anteprima a Milano, la tecnologia consente di trasformare una semplice planimetria in un ambiente tridimensionale completamente arredato e navigabile, grazie all’integrazione di intelligenza artificiale e realtà virtuale. Utenti, agenti immobiliari e progettisti possono così esplorare e modificare gli spazi prima ancora che esistano fisicamente, scegliendo arredi reali e acquistabili.

L’obiettivo è velocizzare le vendite e migliorare l’esperienza d’acquisto: secondo i dati del settore, gli immobili presentati con un progetto completo si vendono in tempi molto più rapidi rispetto a quelli vuoti. La piattaforma sarà accessibile via web e punta a rendere queste tecnologie disponibili anche a operatori di piccole dimensioni. Il lancio ufficiale è previsto ad aprile durante la Design Week di Milano, dal 20 al 26 aprile.

"Oggi ci sono rappresentazioni digitali - spiega Gianmarco Biagi, Ceo di Vection Technologies Ltd -, ma sono molto costose e molto lunghe, molto complicate da ottenere. Grazie a REnderia e quindi all'intelligenza artificiale sommata alle tecnologie immersive e grazie a Vection Technologies, si ha la possibilità di poter accedere a questi strumenti in maniera economica e diffusa. E quindi con l'idea di poter poi mettere insieme i produttori di arredamento con i grandi real estater per usarla in modo massivo in Italia e all'estero queste tecnologie".

Nel video l'intervista a Gianmarco Biagi, Ceo di Vection Technologies Ltd

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