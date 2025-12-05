RIMINI Arrestata 67enne per spaccio: in casa 11 grammi di eroina e 1.200 euro in contanti Ad insospettire la Polizia Locale il via-vai di persone dall'abitazione, tra cui alcune già note alle autorità per precedenti legati alla droga. Al momento della perquisizione in casa anche una ragazza sorpresa a consumare eroina

Una donna di 67 anni è stata arrestata ieri pomeriggio dalla Polizia Locale di Rimini con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. "Il fermo - scrive il Comune di Rimini - è avvenuto al termine di un’attività di indagine condotta dalla squadra di polizia giudiziaria della Polizia Locale scaturita a seguito di alcune segnalazioni: gli agenti per diversi giorni si sono posizionati nei pressi dell’abitazione della donna, cittadina italiana, un residence della zona mare della città, notando un anomalo via-vai di persone, tra cui alcune già note alle autorità per precedenti legati alla droga".

Le indagini hanno portato a verificare come, in alcune occasioni, la signora sia scesa in strada per incontrare i presunti clienti, da cui riceveva del denaro. A questo punto la Polizia Locale, su autorizzazione del Pubblico ministero, ha proceduto alla perquisizione domiciliare: una volta entrati, gli agenti hanno trovato nell’appartamento 11 grammi di eroina, tutto il materiale necessario al confezionamento, un bilancino di precisione e 1.200 euro ritenuti derivanti dall’attività di spaccio. Oltre alla donna, al momento della perquisizione era presente in casa anche una ragazza, sorpresa a consumare eroina. La signora è stata quindi tratta in arresto e a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del processo.

