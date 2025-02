Arrestati due cittadini campani: presunti truffatori di un anziano a San Costanzo

La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini italiani originari della Campania, accusati di truffa ai danni di un anziano. L'arresto è avvenuto il 13 febbraio 2025 durante un controllo sulla A25, vicino al casello di Pratola Peligna – Sulmona. I due uomini sono stati fermati mentre viaggiavano a bordo di un SUV grigio, segnalato per una truffa commessa a San Costanzo (PU) utilizzando la tecnica del "falso avvocato".

La perquisizione ha rivelato monili in oro del valore di circa 20.000 euro e 1.870 euro in contante, corrispondenti all'importo sottratto all'anziano. I due sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Sulmona. Le indagini proseguono per verificare se abbiano commesso altri reati simili.