Arrestato 22enne a Miramare con 400 grammi di hashish e 4.300 euro.

Un 22enne è stato arrestato ieri sera a Miramare dalla Polizia Locale di Rimini con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scattata intorno alle 20, al termine di alcuni giorni di osservazione condotti dagli agenti in borghese della squadra giudiziaria, che avevano notato movimenti sospetti e frequenti contatti con diverse persone nelle aree verdi del quartiere.

Dopo aver individuato anche l’abitazione del giovane, adiacente a una delle zone monitorate, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione personale, veicolare e domiciliare. Sono stati sequestrati 400 grammi di hashish suddivisi in quattro panetti, un bilancino di precisione e 4.300 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Il 22enne, classe 2003, è stato arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza del comando di via della Gazzella. Questa mattina, davanti al giudice del Tribunale di Rimini, ha patteggiato 10 mesi e 20 giorni di reclusione, con pena sospesa, e 2.400 euro di multa. Il procedimento è stato rinviato a maggio.

