Arrestato 40enne per estorsione nei confronti dell'ex datore di lavoro

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato un quarantenne italiano accusato di estorsione nei confronti del suo ex datore di lavoro, un albergatore. L’uomo, secondo la denuncia, avrebbe preteso somme di denaro indebite sin dalla scorsa primavera, ottenendo migliaia di euro con minacce. Il 12 dicembre, i militari hanno organizzato un’operazione durante un nuovo incontro per l’estorsione, bloccando il sospettato dopo aver ricevuto 300 euro. L’arrestato è stato portato al carcere di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida.