Arrestato a Cesenatico un 27enne del luogo, che aveva in casa ingenti quantità di droghe e contanti. Bloccato dopo aver dato una dose di 5 grammi a un suo cliente, la successiva perquisizione domiciliare ha permesso agli agenti di trovare circa 300 grammi di cocaina, 600 grammi di hashish e 200 di marijuana. In aggiunta, la somma di 22mila euro in banconote, ritenuta ricavo dell'attività di spaccio. Il 27enne ora è agli arresti domiciliari a disposizione della magistratura.