Arrestato a Riccione 25enne per spaccio: cocaina nascosta nel poggiatesta e in casa.

Nel primo pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Riccione hanno arrestato un 25enne di origine albanese con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane è stato fermato lungo la SS16 durante un normale servizio di controllo del territorio. L’atteggiamento agitato e immotivato del conducente ha insospettito i militari, che hanno deciso di procedere a una perquisizione del veicolo.

All’interno dell’auto, nascosti in un vano ricavato nel poggiatesta, sono stati trovati tre involucri contenenti in totale 11 dosi di cocaina. I Carabinieri hanno quindi esteso la perquisizione all’abitazione dell’uomo, situata a Rimini, dove sono stati rinvenuti ulteriori 30 grammi di cocaina già suddivisi in 40 dosi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 6mila euro in contanti, ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Durante l’operazione è stato sequestrato anche un taccuino con nomi e annotazioni relative a presunte cessioni di droga nei giorni precedenti. Il 25enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione, in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna al Tribunale di Rimini.

