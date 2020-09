Arrestato a Riccione un pirata della strada alla guida di un Suv

Pirata della strada arrestato dai Carabinieri di Riccione, poco dopo l'investimento di un pedone e la fuga. L'episodio, attorno alle 2, in zona Marano, all'altezza del locale “Hakuna Matata”, quando un turista 29enne romano in vacanza nella “Perla Verde”, mentre era intento ad attraversare la strada, è stato travolto da un Suv che si è allontanato senza prestare soccorso. Alcuni passanti hanno annotato la targa dell'auto e l'hanno comunicata ai Carabinieri che poco dopo hanno bloccato il “pirata” in Piazzale San Marino. Alla guida un riminese, F.N. classe 1994, con precedenti di Polizia, risultato positivo al test per gli stupefacenti. Il giovane si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per domani. Per fortuna il turista investito se l'è cavata con una frattura composta alla gamba destra ed è stato dimesso in mattinata dall'Ospedale di Riccione con una prognosi di 30 giorni.