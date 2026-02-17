Arrestato a Rimini con un chilo di cocaina: fermato dalla Squadra Mobile Trentenne di origine albanese bloccato in flagranza nei pressi del centro città. Sequestrate anche dosi già confezionate e una pistola giocattolo replica.

È stato arrestato a Rimini dalla Polizia di Stato un trentenne di origine albanese, colto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è scaturita da un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, nell’ambito del potenziamento dei controlli contro la criminalità diffusa e, in particolare, contro lo spaccio di droga in ambito cittadino.

Gli agenti della sezione Antidroga avevano raccolto nei giorni precedenti diverse informazioni su un uomo che avrebbe effettuato numerose cessioni utilizzando la propria autovettura, parcheggiata nei pressi di un condominio del centro. Secondo quanto emerso, era stato segnalato un sospetto via vai di persone che si fermavano per brevi periodi nei pressi dello stabile, per poi allontanarsi rapidamente.

Domenica mattina è stato quindi predisposto un servizio mirato: gli investigatori hanno individuato l’auto in uso al sospettato e, poco dopo, lo hanno sorpreso mentre armeggiava all’interno del veicolo appena aperto. Fermato e sottoposto a perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di circa un chilogrammo di cocaina, oltre ad alcune dosi già confezionate. Con sé aveva anche una pistola giocattolo, replica di un’arma semiautomatica. Il trentenne è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Rimini, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

