CRONACA Arrestato a Santarcangelo un 30enne per resistenza a pubblico ufficiale e furto Trovato in possesso di arnesi da scasso e carte rubate, era già destinatario di un decreto di espulsione

Arrestato a Santarcangelo un 30enne per resistenza a pubblico ufficiale e furto.

I Carabinieri della Stazione di Santarcangelo di Romagna hanno arrestato un 30enne di origini marocchine per resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo è stato notato nei pressi della stazione ferroviaria, luogo in cui erano stati segnalati danneggiamenti e furti su veicoli parcheggiati. Alla vista della pattuglia, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento, opponendo resistenza e spintonando i militari.

Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso arnesi da scasso e oggetti riconducibili a un furto avvenuto poche ore prima, tra cui un pass per disabili e una tessera bancomat, utilizzata per acquisti in un negozio della zona per un valore di circa 100 euro.

Dagli accertamenti in caserma, è emerso che il 30enne era già destinatario di un decreto di espulsione. Oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato per indebito utilizzo di strumenti di pagamento, furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e violazione delle norme sull’immigrazione.

L’uomo è stato trasferito nella Casa Circondariale locale, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto che si terrà nei prossimi giorni.

