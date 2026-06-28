RIMINI Arrestato dopo una notte di follia in hotel: calci e pugni agli agenti Lancia sedie dal terrazzo, minaccia il gestore e si scaglia contro i poliziotti. Sarà processato per direttissima.

Arrestato dopo una notte di follia in hotel: calci e pugni agli agenti.

Momenti di paura nella mattinata di domenica, intorno alle 5.30, in un hotel di Bellariva, dove un giovane cliente di nazionalità tunisina, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha dato in escandescenza lanciando alcune sedie dal terrazzo della propria camera. Inutile il tentativo da parte del titolare di riportarlo alla calma: il nordafricano, infatti, lo ha minacciato impugnando la base in metallo di un tavolino.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, intervenuti sul posto per sedare la situazione cercando di bloccare e accompagnare l'uomo sull'auto di servizio, avrebbe poi reagito con violenza, colpendoli con calci e pugni. Dopo essere stato immobilizzato, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'uomo dovrà comparire domani davanti al giudice per il rito direttissimo. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia in stato di libertà per minacce aggravate, danneggiamento e lancio pericoloso di cose. Resta ferma, come previsto dalla legge, la presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva.

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