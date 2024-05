Arrestato Giovanni Toti, il presidente della Liguria ai domiciliari per corruzione È indagato insieme agli imprenditori Paolo Emilio Signorini e Aldo Spinelli e al suo capo di gabinetto Matteo Cozzani

Arrestato Giovanni Toti, il presidente della Liguria ai domiciliari per corruzione.

Questa mattina il presidente della Liguria Giovanni Toti è stato messo agli arresti domiciliari, per un’inchiesta in cui è indagato per corruzione; con lui Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell’autorità portuale che gestisce il porto di Genova e amministratore delegato del gruppo Iren, una delle più importanti società multiservizi italiane, l’imprenditore portuale Aldo Spinelli, in passato presidente delle squadre di calcio di Genoa e Livorno. Per Spinelli sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre per Signorini è stata ordinata la custodia cautelare in carcere.

Ci sono anche altre persone coinvolte nell’indagine: Roberto Spinelli, imprenditore nel settore logistico e immobiliare, Mauro Vianello, imprenditore attivo nel porto di Genova, e Francesco Moncada, consigliere di amministrazione dell’Esselunga: a tutti loro è stato imposto il divieto temporaneo di esercitare la loro attività. È indagato anche Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione Liguria, accusato di corruzione elettorale e di corruzione per l’esercizio della funzione. L’inchiesta riguarda casi di corruzione che sarebbero avvenuti durante le campagne elettorali di Toti, nell’ambito della autorità di sistema portuale e della pubblica amministrazione regionale.

Per quanto riguarda Toti, secondo la procura avrebbe ricevuto tangenti in cambio di favori, in particolare la concessione di spazi portuali all’azienda di Spinelli. Avrebbe accettato finanziamenti per oltre 74mila euro attraverso il suo comitato elettorale a fronte di diversi impegni. Il più rilevante riguarda il rinnovo per 30 anni della concessione di un terminal portuale.

In totale la Guardia di Finanza ha sequestrato agli indagati 570mila euro.



