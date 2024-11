RIMINI Arrestato ladro seriale a Miramare: aveva messo a segno 15 furti Aveva colpito ristoranti, locali e residence con un sistema ben collaudato: sopralluoghi preliminari, incursioni notturne e fuga rapida.

Arrestato ladro seriale a Miramare: aveva messo a segno 15 furti.

Un 45enne italiano, ricercato da oltre un mese, è stato arrestato dalla Polizia di Rimini dopo una serie di furti che avevano gettato nel panico il quartiere di Miramare. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non rispettava l’obbligo di firma a Cesena e aveva colpito ristoranti, locali e residence con un sistema ben collaudato: sopralluoghi preliminari, incursioni notturne e fuga rapida.

I commercianti, esasperati, avevano diffuso video dalle telecamere di sorveglianza per identificare il ladro, che si nascondeva in uno stabile abbandonato. È stato intercettato giovedì dopo un tentato furto in un residence. "Nel mio ristorante è entrato tre volte, rubando per 6mila euro," ha denunciato Giacomo Perrina, esprimendo il senso di abbandono degli imprenditori locali.

Il 45enne, catturato grazie alle indagini delle Volanti, è ora detenuto nel carcere dei "Casetti", a disposizione della magistratura.

