Aggressione su un autobus e resistenza agli agenti: l'uomo, in stato di alterazione alcolica, è stato arrestato e sarà processato per direttissima.

Arrestato per aggressione e resistenza a pubblico ufficiale: serata movimentata in piazzale Cesare Battisti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo straniero per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, in seguito a un intervento su un’aggressione avvenuta su un autobus in piazzale Cesare Battisti. Verso le 23:00, una volante è stata inviata sul posto dopo la segnalazione di un cittadino, vittima di pugni e graffi sul volto da parte di un uomo ancora a bordo del mezzo pubblico.

All’arrivo degli agenti, l’aggressore, in evidente stato di alterazione alcolica, si è rifiutato di collaborare e si è scagliato contro i poliziotti con calci e pugni. Con difficoltà, è stato bloccato e condotto negli uffici di polizia, dove ha continuato a opporre resistenza. È stato quindi tratto in arresto e sarà sottoposto a rito direttissimo nella giornata di domani.

