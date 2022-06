RIMINI Arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale

Continua l'operazione di prevenzione e sicurezza del territorio comunale da parte della Polizia Locale di Rimini. Ieri sera, 21 giugno, a Marina Centro, infatti, si è concluso l'arresto di un cittadino straniero per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante il pattugliamento avvenuto lungo Viale Vespucci, la squadra in azione ha seguito un sospettato già noto alle forze dell’ordine. Fermato per un normale controllo di identificazione da parte degli agenti in borghese, il ragazzo ha subito iniziato a scappare e opporre resistenza dopo che gli agenti si sono qualificati, dirigendosi verso Via Bengasi. Lì è stato raggiunto e visto liberarsi di 2 involucri, che ha tentato di nascondere sotto un auto in sosta, successivamente recuperati dagli agenti. Il primo conteneva 60 grammi di hashish e il secondo 6 grammi di cocaina. L’uomo - privo di qualsiasi documento e risultato irregolare sul territorio italiano - è stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 27enne cittadino extracomunitario è stata rinchiuso nella cella di sicurezza del Comando di Polizia Locale in via della Gazzella, dove ha passato la notte in attesa della convalida d'arresto, avvenuta questa mattina.

