RIMINI Arrestato rapinatore seriale di farmacie

Tre colpi in farmacie nel giro di pochi giorni a Rimini. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno rintracciato e tratto in arresto, ieri, l'autore: un 35enne, pregiudicato, del posto. Già arrestato in flagranza il 2 novembre scorso per aver preso di mira la Farmacia De Luigi in Via di Mezzo, l'uomo è stato riconosciuto responsabile anche di altre due rapine messe a segno alla farmacia comunale numero 6 di Via Euterpe e avvenute il 28 e il 31 ottobre. Di una di queste il 35enne risultava cliente abituale. In totale le rapine gli avevano fruttato poco più di 2.000 euro di bottino.

L'ordine di custodia cautelare è stato emesso dal Gip del Tribunale di Rimini in seguito alla richiesta del Pm, Davide Ercolani. Ad inchiodare il rapinatore seriale, l'impronta di una scarpa, oltre alle immagini riprese dalla videosorveglianza e la collaborazione dei farmacisti ai fini dell'identificazione: stesso modus operandi, stesso abbigliamento utilizzato, voce riconoscibile.

Guarda l'intervista al Cap. Sabato Landi, Comandante Carabinieri Compagnia di Rimini.



I più letti della settimana: