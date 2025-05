Arrestato spacciatore a Miramare: sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva cocaina Il 22enne albanese, senza fissa dimora, è stato fermato con dosi già confezionate e 200 euro in contanti

Arrestato spacciatore a Miramare: sorpreso dai Carabinieri mentre cedeva cocaina.

Nella notte fra mercoledì e giovedì i Carabinieri della Stazione di Miramare hanno arrestato un 22enne albanese, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a cedere due dosi di cocaina a due giovani in una zona vicina a strutture ricettive. La successiva perquisizione nel residence dove alloggiava ha portato al sequestro di circa 10 grammi di droga, suddivisi in dosi pronte alla vendita, e di 200 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio.

L’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. I due acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: