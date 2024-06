RIMINI Arresto a Marina Centro Due cittadini italiani indiziati per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale

Arresto a Marina Centro.

Verso le ore 16 di sabato 1° giugno 2024, una volante del corpo di Polizia è intervenuta in Via Regina Margherita dopo una chiamata di soccorso al 112, ove si segnalavano due soggetti intenti a rubare della merce all'interno di un minimarket in zona Marina Centro. I due uomini, che erano ancora sul posto, sono stati accompagnati in Questura e, successivamente, tradotti presso la Casa Circondariale di Rimini.

