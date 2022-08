Arresto cardiaco per una donna alla stazione di Riccione: salvata da Polfer e da un medico tra i viaggiatori

Stava aspettando il treno la donna di origini pugliesi che ieri pomeriggio è stata colpita da arresto cardiaco all’interno della stazione di Riccione. La situazione è apparsa, fin da subito, molto grave ai presenti, che hanno visto la donna accasciarsi su una panchina priva di conoscenza. I primi soccorsi sono stati prestati dal personale della Polizia Ferroviaria in servizio di vigilanza nella stazione e da un medico, occasionalmente presente sul posto che hanno immediatamente iniziato a praticare le manovre di rianimazione. Il personale del 118 ha poi effettuato il massaggio cardiaco e attuate le procedure di rianimazione cardiopolmonare. La donna si trova tuttora ricoverata in gravi condizioni, ma non è pericolo di vita.