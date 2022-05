Arresto per droga a Riccione: l'uomo riforniva grandi quantità di sostanze stupefacenti agli spacciatori locali

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino straniero residente nel comune di Rimini per spaccio. L’attività investigativa, iniziata lo scorso mese di novembre e sfociata in varie operazioni di polizia giudiziaria, ha portato ad individuare il fornitore di grandi quantità di sostanze stupefacenti a vari spacciatori locali. Lo spacciatore in tutti questi mesi ha sfruttato la copertura familiare e lavorativa creata intorno a sé per sviare l’attenzione degli inquirenti. L'uomo è stato bloccato anche grazie all'aiuto dei cani antidroga di “Bob” e “Kevin” del nucleo cinofili Carabinieri di Pesaro. Durante le perquisizioni sono stati recuperati 1,5 kg di cocaina suddivisa in 2 pezzi, circa 200 gr di hashish, bilancino, vario materiale per il confezionamento e un’importante somma di denaro in banconote di medio e piccolo taglio.