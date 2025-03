Arresto per spaccio alla Stazione di Rimini: sequestrati oltre 100 grammi di hashish

Un’operazione della Polizia Locale di Rimini ha portato all’arresto di un 27enne, sorpreso in flagranza di reato mentre tentava di vendere una dose di hashish nella zona della Stazione. Lunedì pomeriggio, durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti in borghese del Nucleo Sicurezza Urbana hanno individuato il sospettato, già noto alle forze dell’ordine, mentre cedeva la sostanza a un altro giovane in cambio di denaro.

Alla vista degli agenti, il pusher ha tentato la fuga, cercando di disfarsi della droga, ma è stato prontamente bloccato. Decisivo l’intervento dell’unità cinofila, che ha permesso di recuperare gli involucri gettati via durante il tentativo di fuga. Complessivamente, sono stati sequestrati quasi 104 grammi di hashish, di cui oltre 102 confezionati in un unico panetto e la restante parte già suddivisa in dosi pronte alla vendita, oltre a 125 euro in contanti, considerati provento dello spaccio.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti e trattenuto nella stanza di sicurezza del Comando di Polizia Locale fino alla mattina successiva, quando è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima. Il Tribunale di Rimini ha disposto per lui una misura cautelare con obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Durante l’operazione è stato fermato anche un altro giovane, identificato come acquirente e trovato in possesso di una quantità di droga per uso personale. Come previsto dalla normativa, è stato segnalato alla Prefettura.