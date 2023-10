MOSTRA-EVENTO Arriva a Rimini “QUEEN UNSEEN”: i lati inediti della band negli scatti di Peter Hince Esposta al Fellini Museum anche una raccolta di memorabilia, abiti, strumenti e rarità del collezionista Niccolò Chimenti

I Queen mai visti, che non ti aspetti, quelli catturati dall'occhio fotografico di Peter Hince, che con la band ha vissuto a stretto contatto a Londra, in tour e nei più prestigiosi studi di registrazione europei, per oltre 10 anni. In esclusiva per l'Emilia-Romagna arriva al Fellini Museum di Rimini la mostra “Queen Unseen”, fino al 30 novembre. Scatti dal 1976 all'86, icone del rock immortalate da Hince all'apice del successo ma anche lontane dai riflettori svelandone i lati nascosti. E poi per due anni i soli ritratti di Freddie Mercury, intimi e sinceri. “C'è sempre una storia – dice Hince - dietro la faccia formale dell'artista”.

Plaude all'evento Claudio Cecchetto, che sin dagli esordi e ora con la sua radio celebra la grandezza dei Queen. Non solo fotografie leggendarie, esposta una ricca raccolta di memorabilia, abiti, strumenti, accessori, gadget e rarità, tutti originali, di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei, frutto di un rigoroso lavoro di ricerca ed esplorazione partito 30 anni fa. C'è la chitarra di Brian May, l'asta del microfono dell'ultimo concerto di Freddie, il piatto autografato da Roger Taylor e tanto altro ancora.

Nel video le interviste a Peter Hince, storico road crew dei Queen e Niccolò Chimenti, collezionista Queen.

