BENESSERE Arriva il fuori salone al Rimini Wellness: la città diventa una palestra a cielo aperto Fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita

Arriva il fuori salone al Rimini Wellness: la città diventa una palestra a cielo aperto.

Sono oltre 240 gli eventi in cartellone per la prima edizione di RiminiWellness Off, il fuorisalone del fitness, del benessere e dello sport organizzato in concomitanza con RiminiWellness. Da giovedì 1 a domenica 4 giugno, il centro storico e la Riviera di Rimini si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto, grazie a un fitto programma di eventi, corsi, lezioni, talk e iniziative intorno alle quattro dimensioni chiave in tema di qualità della vita: esercizio fisico, nutrizione, benessere mentale e medicina preventiva.

La programmazione sinergica di RiminiWellness Off è stata ideata e organizzata con l’obiettivo di coinvolgere residenti e ospiti del territorio, dando a tutti la possibilità di trovare l’attività più adatta. “Rimini e la Romagna – spiega il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad - sono decise a ripartire dopo la terribile alluvione che ha sconvolto la nostra terra. In questi giorni di dolore e fatica è emersa tutta la forza di volontà, l’ottimismo, la determinazione dei romagnoli e quell’innata propensione alla fiducia, a guardare avanti".

Sono attesi decine di migliaia di appassionati e di operatori oltre a espositori, delegazioni e visitatori provenienti da oltre 70 paesi. 300 i brand espositori disposti su 170mila metri quadrati, indoor e outdoor, oltre 200 ore di formazione e convegni, 1500 ore di allenamento.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: