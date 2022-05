GIOCHI DA TAVOLO Arriva il Monopoly edizione Rimini Il Sindaco Sadegholvaad: "Un Monopoly così bello non si è mai visto".

Arriva il Monopoly edizione Rimini.

Il Monopoly, lo storico gioco dei Fratelli Parker, poi acquistato da Hasbro, ha affascinato milioni e milioni di bambini e adulti nel mondo. E continua a farlo realizzando anche nuove edizioni speciali. L'ultima è quella dedicata a Rimini. Invece di parco della Vittoria e di viale dei Giardini ci saranno il lungomare Tintori e piazzale Fellini. Una parte dei soldi incassati dalla vendita del gioco da tavolo, saranno dati in beneficenza all'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

Il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, su Facebook scrive: "Un Monopoly così bello non si è mai visto. Tiri i dadi e puoi capitare sulla casella 'Corso d’Augusto', oppure fermarti a Castel Sismondo e al Fellini Museum, in piazza Tre Martiri, e ovviamente al mare, in piazzale Kennedy o piazzale Boscovich. Il gioco da tavolo più famoso al mondo ha scelto la nostra città per una delle sue edizioni speciali, la prima versione 'estiva' dopo quelle dedicate a Roma, Verona, Napoli. Un'ottima occasione per promuovere in maniera originale la città... e magari per 'giocare' di essere in vacanza a Rimini anche quando si è lontani".

