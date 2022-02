RIMINI Arrivano i purificatori d'aria nelle scuole di infanzia, presto anche per primarie e secondarie di primo grado

Arrivano i purificatori d'aria nelle scuole di infanzia, presto anche per primarie e secondarie di primo grado.

La priorità era quella di dotarne i servizi 0-6 anni, nei quali i bambini non hanno l’obbligo di indossare la mascherina. Il Comune di Rimini – tra i primi in Italia - ha già acquisito e installato i purificatori d'aria nelle scuole d'infanzia, anticipando nei tempi, attraverso le risorse del fondo Covid per una cifra di 330 mila euro.

Intanto, a Rimini sono già in arrivo, dalla prossima settimana, la quasi totalità della fornitura acquistata, altri quattrocento purificatori che saranno installati nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Aria pulita dentro, ma anche nuovi giardini e spazi organizzati fuori.

“In attesa dell’iter del decreto governativo – spiega Chiara Bellini, Vicesindaca con delega alle politiche educative - a Rimini siamo già nella fase operativa, avendo scelto già in estate di investire risorse, economiche e tecniche, per l’acquisizione dei purificatori d’aria. Recependo qualche utile suggerimento dalle maestre e dal personale. Uno strumento che ha avuto riscontri positivi nella comunità scientifica, pareri che si sono rivelati decisivi per l’inserimento di un apposito emendamento nel decreto milleproroghe".

