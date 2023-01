EMILIA-ROMAGNA Arrivati i ristori per disco e locali da ballo, Silb: “Boccata d’ossigeno per ripartire” Indino ragiona anche su un altro problema da affrontare e superare, quello dell'inflazione: “In questo momento – afferma – il commerciante, così come le famiglie, soffrono molto”.

I ristori regionali, pari ad un milione di euro, per discoteche e locali da ballo dell’Emilia Romagna sono arrivati. E il presidente SILB-Fipe Gianni Indino ringrazia l'amministrazione “per essersi dimostrata ancora una volta tra le più vicine al nostro mondo”, si legge in un comunicato. “Finalmente – continua Indino – gli imprenditori possono prendere una boccata d’ossigeno per ripartire, pensare agli investimenti e guardare con più fiducia al futuro”, dopo pandemia e lockdown. L'ultima erogazione si aggiunge al milione e mezzo già stanziato durante il periodo delle chiusure forzate. Il sostegno è composto da una quota minima per tutti e il resto ripartito a seconda della perdita di fatturato.

Indino ragiona anche su un altro problema da affrontare e superare, quello dell'inflazione: “In questo momento – afferma – il commerciante, così come le famiglie, soffrono molto”.

"Il mio piano marshall sarebbe innanzitutto fare in modo che nelle tasche dei lavoratori - afferma Indino - arrivassero più risorse. Solo così noi possiamo pensare di venirne fuori".

Nel servizio l'intervista a Gianni Indino (Presidente SILB - Fipe Emilia Romagna)

