Arte, musica e sapori per la pace: raccolti oltre 48.000 euro a sostegno di Gaza

Una grande mobilitazione pacifica, che ha visto la partecipazione gratuita di decine di artisti, chef, cantine vinicole, associazioni e aziende, raccogliendo un’adesione straordinaria da parte della cittadinanza. Venerdì 12 e sabato 13 settembre oltre 6.000 persone, rendono noto gli organizzatori, hanno animato il Parco XXV Aprile di Rimini, assistendo a concerti dal vivo, prendendo parte a laboratori e incontri, degustando piatti d’autore e vini di prestigiose cantine del territorio.

Grazie a questa iniziativa sono stati raccolti 48.576,26 euro, che verranno destinati immediatamente a sostegno della popolazione civile di Gaza, con particolare attenzione a famiglie con minori, persone anziane e con disabilità costrette a vivere in condizioni di estrema precarietà.

I promotori dell’iniziativa – EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa sociale Cento Fiori – rivolgono con una nota un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti e ai numerosi sostenitori che hanno contribuito con entusiasmo e generosità. “È stato un evento straordinario – commenta Riccardo Sirri, direttore di EducAid – capace di unire l’impegno e le competenze di tante realtà del nostro territorio, con l’obiettivo comune di offrire un aiuto concreto e di testimoniare vicinanza alle vittime di un crimine contro l’umanità che si sta consumando in quella terra. Un grazie speciale va anche agli oltre 80 volontari che hanno reso possibile questa esperienza: con loro abbiamo già iniziato a costruire la terza edizione, in programma l’11 e 12 settembre 2026, che auspichiamo possa contribuire alla ricostruzione della Striscia di Gaza”.









