ARTE “Artisti Uniti per la Città”. Rimini riparte dall'arte e dalla musica Il progetto promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Rimini per valorizzare e promuovere la città. Diversi anche gli artisti sammarinesi coinvolti

Un manifesto musicale per la città. Con un'inedita versione del celebre brano di Fabrizo De André, il progetto promosso dall'assessorato alla Cultura del Comune di Rimini nasce per valorizzare e promuovere una città che vuole ripartire nel segno dell'arte e che vuole mostrarsi al mondo attraverso i suoi artisti. Sono in 36 i cantanti e musicisti del territorio che hanno preso parte al progetto. Tra di loro anche diversi sammarinesi come la cantante Sara Jane Ghiotti e il violoncellista Anselmo Pelliccioni. Il video è parte del progetto collettivo “E la chiamano Rimini, uniti per la città”, promosso per sostenere e valorizzare il palinsesto culturale estivo.

Oltre alla rivisitazione del brano di De André è stato realizzato un doppio CD, con oltre 2 ore e mezzo di musica in cui i 36 artisti hanno contribuito offrendo ognuno un brano dal proprio repertorio. Il cd sarà in vendita a partire da sabato 20 giugno e sarà acquistabile al costo di 12 euro. Il ricavato verrà interamente utilizzato per contribuire al sostegno del cartellone di spettacoli dell’estate.



