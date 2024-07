Asaps, già 28 morti questo fine settimana. A Rimini sei vittime in un mese e mezzo

Sono già 28 le vittime della strada in Italia nel fine settimana in corso: il dato fornito dall'Asaps, l'Associazione sostenitori della Polizia stradale, è aggiornato alle 12 di domenica, comprende anche i quattro giovani deceduti in Irpinia, Nella sola provincia di Rimini ci sono stati 6 morti nell'ultimo mese e mezzo, come riporta il Resto del Carlino.



Le vittime, a livello nazionale, sono soprattutto motociclisti (15), 8 automobilisti, due ciclisti, due pedoni e una persona che viaggiava su un furgone. Nel weekend precedente (5-7 luglio) i morti erano stati 39, tra cui ben 23 motociclisti. Un "dato molto preoccupante", commenta all'ANSA Giordano Biserni, presidente Asaps, perché "le vittime dei fine settimana di maggio, giugno e luglio stanno superando come numero totale quello dei fine settimana del 2023".

"L'auspicio è che il nuovo codice della strada sia approvato in tempi brevi e che venga potenziato il sistema di contrasto ad alcol, stupefacenti, uso indiscriminato del cellulare". Per Biserni servirebbe anche una campagna televisiva più mirata.