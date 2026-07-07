Ascanio Celestini: "L'Italia non ha nemici interni, ma qualcuno li crea"

Intervista a Ascanio Celestini

Intervenuto in Senato a una conferenza stampa per promuovere la proposta di legge di iniziativa popolare “Un'altra difesa è possibile”, a sostegno della difesa civile non armata e non violenta, l'attore e regista, nonché scrittore e drammaturgo Ascanio Celestini ha parlato di pace, ma anche delle politiche di riarmo dell'attuale governo. Circa i nuovi slogan sulla remigrazione, Celestini è netto, l'Italia non ha un nemico interno, ma così lo si crea.

Nel video l'intervista a Ascanio Celestini, regista e scrittore







