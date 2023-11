FOTO E VIDEO NEL PC Ascoli, detenzione di materiale pedopornografico: condannato ex vice parroco originario del Riminese

Ascoli, detenzione di materiale pedopornografico: condannato ex vice parroco originario del Riminese.

Ha patteggiato a 4 mesi di reclusione e 1.100 euro di multa (pena sospesa) Alberto Bastoni, 59enne originario di Rimini, fino a maggio 2020 sacerdote vice parroco presso la Diocesi di Ascoli Piceno dalla quale era stato poi allontanato. L'uomo era iscritto al registro degli indagati della Procura di Ancona per detenzione di materiale pedopornografico. Gli approfondimenti effettuati sui supporti informatici che gli furono sequestrati a maggio 2020 nella sua abitazione ad Ascoli hanno fatto emergere la presenza in un notebook nella sua disponibilità di una foto e un video a sfondo sessuale, con la presenza in ognuno di un soggetto minorenne. "Il nostro assistito vuole dimenticare questa parentesi dolorosa della sua vita che ormai fa parte del passato. Ha già riconosciuto i propri errori manifestando il proprio pentimento e si è ormai definitivamente reintegrato nella vita sociale", il commento dei suoi legali, avvocati Umberto Gramenzi e Simone Fioravanti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: