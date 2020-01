Asili nido gratuiti: Ministro Bonetti, “non è misura assistenzialistica, ma investimento sul futuro” A pochi giorni dall'appuntamento alle urne, proseguono, nel Riminese, gli appuntamenti delle liste in competizione per le Regionali. A Riccione anche l'intervento del Ministro per le Pari Opportunità

E' un appoggio convinto, quello del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al progetto degli “asili nido come servizio universale gratuito”: uno dei punti nodali della proposta elettorale del candidato del centrosinistra alle Regionali. Elena Bonetti - ospite di spicco della conferenza stampa organizzata in un noto locale di Viale Ceccarini, dalla lista “Bonaccini Presidente” - ha parlato dell'esperienza di governo in Regione come ad un modello a cui guardare anche da un punto di vista nazionale. All'evento, coordinato da Sergio Pizzolante, hanno preso parte anche la vicesindaco Gloria Lisi, e i candidati riminesi della Lista Bonaccini. In Piazza 3 Martiri, invece, il banchetto de “L'altra Emilia-Romagna”, presso il quale il candidato Presidente – Stefano Lugli –, insieme ai candidati locali, ha incontrato sostenitori e cittadini riminesi interessati alla proposta di questa formazione, cui fanno parte attivisti impegnati in movimenti e liste civiche, nonché esponenti di Rifondazione Comunista, PCI e Partito del Sud. “Le destre, la Lega in particolare – ha ricordato Lugli –, sono il nostro principale avversario politico”.





Nel servizio le interviste a Elena Bonetti (Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia) e Stefano Lugli (Candidato Presidente “L'Altra Emilia-Romagna”)

