Aspettando il Papa: anche il Meeting si prepara a un'edizione speciale Al via il 21 agosto in fiera a Rimini. Il titolo-manifesto è "L'amor che move il sole e le altre stelle"

Il Meeting per l'amicizia fra i popoli prende il via venerdì 21 agosto in fiera a Rimini. Sarà un'edizione speciale la 47esima, con la visita del Papa prevista per il pomeriggio di sabato 22 agosto.

"Come titolo di questa edizione - spiega Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli - abbiamo scelto l'ultimo verso della Divina Commedia di Dante: 'L'amor che move il sole e l'altre stelle'. È un titolo volutamente provocatorio in un momento segnato da guerre, da conflitti, da gravi contrapposizioni e polarizzazioni. E quindi il Meeting sarà segnato da testimonianze di persone che hanno accolto questo amore in situazioni conflittuali, in situazioni di guerra e hanno creato luoghi di riconciliazione e di accoglienza. Il Papa con la sua visita è sicuramente un grande testimone di questo amore".

"In questo momento per il Santo Padre - continua Scholz - c'è una grande attesa, un'attesa gioiosa, un'attesa piena di gratitudine, un'attesa delle parole che il Pontefice ci vorrà consegnare. Il Papa arriverà sabato verso le 15 in fiera, attraverserà tutta la fiera e quindi sarà possibile per ognuno incontrarlo. Visiterà due mostre e andrà al Villaggio Ragazzi per incontrare i bambini e i più giovani fra di noi. Dopo andrà in Auditorium per il suo intervento che aspettiamo con grande attesa".

Nel video l'intervista a Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: