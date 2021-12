CRONACA Assalto a un portavalori a Modena, Polizia arresta 4 persone

Il 14 giugno un furgone portavalori era stato assaltato sull'A1, nei pressi dell'uscita di Modena Sud. Ci furono spari, esplosioni, auto incendiate e chiodi furono lanciati sulla carreggiata, ma fortunatamente nessun ferito, e il bottino, per circa 2,5 milioni, non venne rubato. Oggi, al termine di un'indagine della Polizia di Modena, si ha notizia dell'arresto di quattro persone, con ordinanze di custodia cautelare, facenti parte di un commando composto da almeno 15 persone. Gli arresti sono stati eseguiti dai poliziotti della squadra mobile di Modena e Foggia e del compartimento Polstrada Emilia-Romagna, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, nelle province di Foggia e Verona, mentre nelle province di Roma, Foggia, Mantova e Barletta-Andria-Trani sono state eseguite perquisizioni. Il portavalori, come dimostrano le immagini della Polizia di Stato (vedi video) venne prima affiancato da un'auto con a bordo alcune persone travisate e armate di kalashnikov. Furono sparati colpi che provocarono l'urto del mezzo contro il guardrail e il new jersey.

Assaltarono furgone porta valori in A/1 nel giugno scorso sparando colpi di mitra, indagini #Squadramobile Modena individuano 4 persone coinvolte nella rapina, arrestate tra Verona, Modena e Foggia da #Squadremobili Modena e Foggia coordinate da #Sco#essercisempre #11dicembre pic.twitter.com/RkO0Vowhwp

