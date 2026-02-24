CRONACA Assalto nella notte al bancomat delle Poste di Santarcangelo: due boati spaventano la città Un gruppo composto da almeno quattro persone ha colpito con dell'esplosivo in Piazza Gugliemo Marconi. Al momento non è stato ancora quantificato l’ammontare del bottino sottratto

Notte di paura a Santarcangelo di Romagna, dove un gruppo composto da almeno quattro persone ha preso di mira il bancomat dell’ufficio postale di Piazza Gugliemo Marconi. Il colpo è stato messo a segno tra le 2.30 e le 3 di mattina e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato utilizzato dell’esplosivo.

Tre uomini sarebbero entrati in azione mentre un complice li attendeva in auto. I residenti, svegliati improvvisamente da due forti boati, hanno riferito di aver udito le esplosioni distintamente in diverse zone della cittadina. Dopo aver colpito, il gruppo si è dato alla fuga a bordo di un’auto bianca, ripresa in un video mentre si allontana con le portiere ancora aperte.

La Centrale Operativa ha immediatamente attivato le ricerche, predisponendo una serie di posti di controllo sul territorio per intercettare il veicolo in fuga. Contestualmente, l’area è stata messa in sicurezza e preservata per consentire i rilievi tecnici affidati al Nucleo Investigativo di Rimini, impegnato nella raccolta di elementi utili allo sviluppo delle indagini. I primi accertamenti condotti sull’auto hanno permesso di individuare il mezzo utilizzato per la fuga, un’Alfa Romeo bianca, e di risalire rapidamente alla proprietaria, residente in zona. La donna, contattata dagli investigatori, si è resa conto solo in quel momento di essere stata vittima del furto del veicolo.

Al momento non è stato ancora quantificato l’ammontare del bottino sottratto.



