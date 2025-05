Assemblea Legislativa ER: approvata risoluzione per chiedere sanzioni verso Israele

L'Assemblea Legislativa approva una risoluzione a firma di tutti i capigruppo di maggioranza - Paolo Calvano, Simona Larghetti, Vincenzo Paldino e Lorenzo Casadei - che chiede alla Regione Emilia-Romagna di intervenire nei confronti del governo italiano perché ci sia un impegno a risolvere il dramma in corso in Medio Oriente chiedendo anche sanzioni europee verso Israele e la piena attuazione dei mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale per i responsabili dei massacri in corso a Gaza.

"Il governo italiano - si legge nella risoluzione - si impegni per il cessate il fuoco a Gaza e per il riconoscimento dello Stato della Palestina. Sostenga in sede europea l’adozione di sanzioni nei confronti del governo israeliano per la sistematica violazione del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario e nei confronti dei coloni responsabili delle violenze in Cisgiordania. Infine, esiga la tutela dell’incolumità della popolazione civile della Cisgiordania".