BOLOGNA Assemblea legislativa ospita la Casa dei Risvegli Luca De Nigris “Nessuno si risveglia da solo”, iniziativa organizzata in occasione della 28ª Giornata nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma

Teatro, fotografia e storie di rinascita: arriva in Assemblea Legislativa l’esperienza della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, impegnata da quasi trent’anni nel sostegno alle persone che hanno affrontato il coma e alle loro famiglie. Ad aprire la giornata il Presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri e Fulvio De Nigris, presidente dell’Associazione Casa dei Risvegli Luca De Nigris. Presenti anche i docenti dell’Università di Bologna Gerardo Guccini e Nicola Bonazzi.

"Questa è una delle giornate a cui teniamo di più – dice il Presidente Fabbri - perché è uno dei progetti che credo segni l'identità della Regione Emilia-Romagna in una maniera secondo me perfetta, ossia quella di non lasciare indietro nessuno. Soprattutto, il messaggio di quest'anno è che 'nessuno si risveglia da solo', questo significa che non è solo la parte sanitaria, non è solo la parte familiare, ma qui c'è una grande comunità che si prende cura delle persone con disabilità e delle persone che si risvegliano dal coma. E' un progetto che è partito tanti anni fa, quest'anno ha avuto anche l'onore di avere la medaglia d'oro e una menzione del Presidente della Repubblica. Quindi, sono molto felice per Fulvio e per Maria, ma per tutti quelli che in questi anni hanno creato questa storia così meravigliosa e che è diventato un punto di riferimento a livello nazionale e internazionale”.

L’iniziativa ha coinvolto anche gli studenti delle scuole bolognesi, chiamati a incontrare e conoscere le storie di chi, dopo il coma, ha intrapreso un percorso di ritorno alla vita. E c'è la mostra fotografica “Il Teatro dei Risvegli”, con gli scatti di Gabriele Fiolo e Cristina Ferri dell’associazione Tempo e Diaframma. Documentano gli spettacoli realizzati da persone con esiti di coma, diventate protagoniste e interpreti di un percorso teatrale che trasforma l’esperienza della malattia in espressione, relazione e possibilità di rinascita.

“Il teatro per noi è uno strumento molto importante di riabilitazione e anche di espressività – dice Fulvio De Nigris - Ogni lunedì e martedì, nella Casa dei Risvegli Luca De Nigris abbiamo due laboratori teatrali rivolti a persone con esiti di coma. Oggi avremo l'occasione di parlare di teatro con docenti del Dams, ma anche di fare performance che questi ragazzi hanno elaborato nel corso degli anni. Quindi è un bellissimo momento di confronto e di divulgazione del teatro rivolto alle disabilità”.

Nel video, le interviste a Maurizio Fabbri, Presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna e a Fulvio De Nigris, Presidente dell’Associazione Casa dei Risvegli Luca De Nigris

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