BELLARIA IGEA MARINA Assembramenti notturni in spiaggia; bagnini esasperati: “C'è da aver paura” Multati per violazione anticovid 24 minorenni

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale è intervenuta al bagno 82 di Bellaria Igea Marina. Era passata la mezzanotte, quando gli agenti, durante un servizio straordinario in borghese, hanno identificato 24 minorenni che stavano bivaccando, senza mantenere le adeguate distanze, sulla spiaggia. “Si tratta di ragazzi e ragazze per lo più tra i 16 e 17 anni, provenienti dall'Emilia e da regioni ancora più a nord”, ha spiegato il comandante Cristian Rocchi al Corriere Romagna. I giovani sono stati poi sanzionati per violazione delle regole anticovid. Il bagnino dello stabilimento parla di una situazione ormai insostenibile: “Si riversano tutti in spiaggia con le bottiglie di superalcolici. Vengono solo per ubriacarsi”. E i risultati si vedono all'alba, come afferma il gestore del bar Tatiana: “Il vomito ormai è la norma e troviamo sedie sparpagliate nel raggio di 20 metri”.



