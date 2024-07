REGIONE EMILIA-ROMAGNA Assenza di neve in Appennino, ristori per le imprese che noleggiano sci

Assenza di neve in Appennino, ristori per le imprese che noleggiano sci.

Un fondo da 500mila euro per sostenere il settore delle imprese legato al noleggio sci, penalizzato dall'assenza di neve durante la stagione 2022/23. La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno a non lasciare sole le imprese che hanno subito importanti cali di fatturato, a causa della mancata apertura delle piste in Appennino, in particolare nel periodo tra il primo novembre 2022 e il 15 gennaio 2023. Le risorse sono disponibili tramite un bando che permetterà di erogare un contributo forfettario a fondo perduto fino a 3mila euro per ciascuna impresa. Le attività con un calo di fatturato superiore al contributo forfettario potranno ricevere un'ulteriore quota, proporzionale al calo subito, fino a un massimo di 140mila eur

o. "Un ulteriore aiuto concreto alle imprese della 'filiera della neve' per compensare le perdite di incassi della stagione scorsa - dice l'assessore regionale al Turismo e commercio Andrea Corsini - Dopo i ristori assegnati alle aziende che gestiscono impianti a fune dei comprensori sciistici dell'Appennino e a quelle dell'accoglienza come alberghi, campeggi, rifugi, ristoranti e bar, quest'ultimo bando interviene su un altro segmento del turismo invernale, altrettanto importante come quello dei noleggi di attrezzature per lo sci".

