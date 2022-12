RIMINI Assessore Gianfreda: “Gli ospedali si stanno intasando, vaccinatevi e siate responsabili se influenzati"

"Oggi il covid, grazie al vaccino e alla protezione data delle persone che lo hanno contratto, sta diventando una brutta influenza. Ma c'è un'altra questione: il virus, sommato all’influenza stagionale, sta mettendo in difficoltà i reparti ospedalieri". Ha dischiarato l’Assessore alle Politiche per la Salute del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda. "Negli anni precovid la fase critica influenzale arrivava a gennaio e febbraio, quest’anno invece siamo già nel picco. Siamo stati due anni praticamente senza influenza, causa isolamento e precauzioni, di conseguenza la platea dei suscettibili è aumentata in maniera importante. Più persone rispetto a prima sono scoperte, esposte al contagio".

"Numeri destinati a crescere", prosegue Gianfreda, come conferma anche il direttore degli infettivi Carlo Biagetti. Per questo fa due raccomandazioni: "non ci sono più mascherine e distanziamento, quindi la vaccinazione per l’influenza e per il Covid sono la barriera principale. Punto due: è importante che ognuno di noi mantenga un atteggiamento responsabile nel momento in cui compaiono sintomi influenzali”.

