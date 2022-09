Assicoop Romagna dona 36 defibrillatori alle scuole

Sono 36 i defibrillatori, modello semiautomatico Schiller Fred Pa-1, che Assicoop Romagna dona a 32 scuole di primo e secondo grado delle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Il primo defibrillatore è stato simbolicamente consegnato oggi ai Chiostri di San Domenico ai ragazzi del Centro Nazionale Opere Salesiane - Formazione e Aggiornamento Professionale di Forlì. "Da sempre la nostra realtà - dicono Maurizio Benelli e Lorenzo Cottignoli, rispettivamente amministratore delegato e presidente di Assicoop Romagna - si prodiga per il benessere e la salute di chi abita nei luoghi in cui operiamo. Questa volta abbiamo voluto fare di più, fare di meglio: con questa donazione vogliamo contribuire a mettere al sicuro coloro che quotidianamente vivono le aule scolastiche. È un piccolo gesto, nel grande mare delle necessità, ma che per noi rappresenta il senso di appartenenza a questi luoghi e il prendersi cura dei nostri ragazzi".