CINEMA Associazione stampa estera in Italia: Globo d'Oro alla carriera a Pupi Avati Francesca Biliotti (San Marino Rtv), co-responsabile del nuovo comitato cinema che ha scelto di premiare il grande regista e produttore bolognese

Associazione stampa estera in Italia: Globo d'Oro alla carriera a Pupi Avati.

Pupi Avati riceverà il Globo d’Oro alla carriera. L’associazione della stampa estera in Italia si prepara a celebrare così il grande cinema italiano il prossimo 2 luglio a Roma, in Campidoglio. A scegliere il grande regista e produttore bolognese è stato un nuovo comitato cinema che da quest’anno si è rinnovato e ha due neo-elette co-responsabili: Francesca Biliotti, corrispondente di San Marino RTV nella Capitale; e Constanze Templin dalla Germania. "Il Globo d’Oro è un premio molto importante - commentano le nuove responsabili - non solo per il Cinema e i suoi addetti ai lavori, o per noi giornalisti della Stampa Estera, ma anche per tutto il pubblico. E' a tutti gli effetti la dimostrazione del nostro concreto legame con l’Italia. Celebrarlo e premiarlo attraverso la Settima Arte è senza dubbio un onore e un privilegio".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: